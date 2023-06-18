Сельдерей: Овощ с отрицательным значением калорий

1:56 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Сельдерей обладает множеством полезных свойств, которые могут принести пользу вашему организму. Он содержит витамины A, C, и K, а также фолиевую кислоту, калий, магний и другие микроэлементы. Регулярное употребление сельдерея может помочь укрепить иммунную систему, улучшить пищеварение, снизить воспаление, контролировать артериальное давление и даже помочь в борьбе с лишним весом.

Фото: www.gardeningknowhow. com/wp-content/uploads/2021/03/closeup-of-growing-celery-plantation.jpg

Сбор и хранение сельдерея

Сельдерей готов для сбора, когда его стебли достигают желаемого размера и толщины. Рекомендуется срезать стебли, оставляя небольшую часть растения для дальнейшего роста. Сельдерей можно хранить в холодильнике, поместив его в пластиковый пакет или контейнер с влажной губкой, чтобы сохранить свежесть.

Кулинарные возможности

Сельдерей широко используется в кулинарии благодаря своему освежающему вкусу и хрустящей текстуре. Он может быть добавлен в супы, салаты, соусы и многие другие блюда. Сельдерей также часто используется для изготовления свежих соков и зеленых смузи.

Польза для здоровья

Регулярное потребление сельдерея может оказать положительное влияние на ваше здоровье. Он помогает укрепить иммунную систему, благодаря содержанию витамина C, и способствует здоровью сердца, благодаря понижению артериального давления. Сельдерей также обладает диуретическими свойствами и может помочь в борьбе с отеками.

Выращивание сельдерея — это удивительный способ получить пользу от этого питательного овоща. Он не только обогатит ваш сад свежими продуктами, но и подарит вам множество полезных свойств для здоровья. Следуя рекомендациям по выращиванию и экспериментируя с кулинарными рецептами, вы сможете наслаждаться вкусом и пользой сельдерея.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.