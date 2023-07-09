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Успокаивает и снимает боль. Красивый садовый цветок с мифологическим прошлым

3:20
Садоводство

Растение макфадиена, научное название которого Eschscholzia californica, относится к семейству маковых. Оно произрастает в западной части Северной Америки и славится своими живописными цветами и ароматом. Макфадиена получила свое название в честь немецкого натуралиста Фридриха Макфадиена, который первым описал это растение.

Успокаивает и снимает боль. Красивый садовый цветок с мифологическим прошлым
Фото: cdn11.bigcommerce. com/s-i7i23daso6/images/stencil/1280x1280/products/15993/34751/California_Poppy_Golden_West_3000237__22166.1683897526.jpg?c=1

История и происхождение растения

Растение макфадиена имеет богатую историю, связанную с индейскими племенами Северной Америки. Они использовали макфадиен в качестве пищи и лекарства. С приходом европейских исследователей и колонистов растение стало известно и за пределами Америки. Сегодня макфадиена выращивается во многих частях мира и стала популярным садовым растением.

Характеристики растения макфадиена

Растение макфадиена имеет несколько характеристик, которые делают его привлекательным для садоводов и любителей растений.

Размер и форма

Макфадиена обычно достигает высоты около 30-60 см и имеет прямостоячую или ползучую форму. Ее гибкая стебельная часть окрашена в яркий зеленый цвет.

Цветы и листья

Одной из главных особенностей макфадиены являются её красочные цветы. Они могут быть оранжевыми, желтыми или красными. Лепестки имеют широкий диапазон форм и текстур, что добавляет привлекательности этому растению. Листья макфадиены имеют серебристый оттенок и выглядят волнистыми и пушистыми.

Виды макфадиен

Существует несколько видов макфадиен, каждый из которых обладает своей уникальной красотой и характеристиками. Некоторые из популярных видов включают:

  • Eschscholzia californica 'Golden West' - с желтыми цветами.
  • Eschscholzia californica 'Alba' - с белыми цветами.
  • Eschscholzia californica 'Red Chief' - с красными цветами.

Использование растения макфадиена

Растение макфадиена имеет не только декоративное значение, но и ценится за свои лечебные свойства.

Декоративное использование

Макфадиена часто используется в ландшафтном дизайне для создания красивых клумб и цветочных композиций. Ее яркие и красочные цветы становятся настоящей украшением сада и привлекают бабочек и пчел.

Медицинские свойства

В народной медицине макфадиена используется в качестве успокоительного средства и для снятия боли. Её экстракт часто применяется для лечения бессонницы и тревожных состояний.

Растение макфадиена в культуре

Макфадиена играла важную роль в культуре разных народов.

Мифы и легенды

У индейских племен Северной Америки макфадиена имела особое место в мифологии и религиозных обрядах. Ее цветы и листья использовались в церемониях и обрядах и считались символом богатства и плодородия.

Значение в народной медицине

В народной медицине растение макфадиена использовалось для лечения различных заболеваний, таких как бессонница, неврозы, и боли. Его успокоительные свойства помогали снять напряжение и улучшить сон.

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Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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