Окучивание картофеля: когда этим надо заниматься

2:32 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Окучивание картофеля является важным этапом в его выращивании, который помогает увеличить урожайность и качество клубней. Здесь мы рассмотрим несколько хитростей и советов по окучиванию картофеля, чтобы вы смогли получить богатый урожай в своем саду.

Фото: pixabay. com

Картофель является одним из самых популярных овощей, которые выращивают в домашних условиях. Окучивание картофеля — это процесс создания холма вокруг растения для защиты клубней от воздействия солнечного света и обеспечения достаточного количества питательных веществ и влаги.

Подготовка почвы для окучивания картофеля

Перед окучиванием картофеля важно правильно подготовить почву. Сначала нужно очистить участок от сорняков и камней. Затем можно добавить органическое удобрение, такое как перегной или компост, чтобы обогатить почву питательными веществами.

Выбор сортов картофеля

При выборе сортов картофеля для окучивания необходимо учитывать такие факторы, как климатические условия, продолжительность вегетационного периода, устойчивость к болезням и вредителям, а также предпочтения вкуса. Некоторые популярные сорта картофеля для окучивания: "Алена", "Колумба", "Леди Клери", и "Скарлетт".

Время и способы окучивания

Окучивание картофеля следует проводить, когда растения достигают высоты около 15-20 сантиметров. Это обычно происходит через 3-4 недели после посадки рассады. Существуют два основных способа окучивания картофеля: окучивание с использованием лопаты и окучивание с помощью специальных окучников.

Разница между окучиванием и подсыпкой

Окучивание и подсыпка — это два разных процесса, которые часто путают. Окучивание выполняется с целью защиты клубней от света и обеспечения дополнительного пространства для их роста. Подсыпка же заключается в добавлении земли вокруг растений, чтобы улучшить укоренение и увеличить питательную поверхность.

Вредители и болезни картофеля

При выращивании картофеля следует быть внимательным к возможным вредителям и болезням. Некоторые из них включают картофельного жука, нематод, мучнистую росу и фитофтору. Регулярное осмотр растений и применение соответствующих мер защиты помогут предотвратить и контролировать эти проблемы.

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