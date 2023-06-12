Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Нутрициолог Екатерина Кошкина рассказала, как ускорить обмен веществ
Психолог Рыжик назвала шесть предметов в доме, от которых портится настроение
"Инфарктные" правила: как предупредить сердечный приступ
Il Fatto Quotidiano: Зеленский демонстрирует циничное удовольствие от конфликта с Россией
На какие стуки в моторе можно годами не обращать внимания
В Эквадоре женщина "ожила" во время собственных похорон
Гастроэнтеролог Кашух: пиво в жару даёт дополнительную нагрузку на печень и сердце
Минобороны РФ опубликовало видео применения FPV-дронов для поражения опорных пунктов ВСУ
Боевики ВСУ в шоке сбежали из горящего танка после прямого попадания

Окучивание картофеля: когда этим надо заниматься

2:32
Садоводство

Окучивание картофеля является важным этапом в его выращивании, который помогает увеличить урожайность и качество клубней. Здесь мы рассмотрим несколько хитростей и советов по окучиванию картофеля, чтобы вы смогли получить богатый урожай в своем саду.

Окучивание картофеля: когда этим надо заниматься
Фото: pixabay. com

Картофель является одним из самых популярных овощей, которые выращивают в домашних условиях. Окучивание картофеля — это процесс создания холма вокруг растения для защиты клубней от воздействия солнечного света и обеспечения достаточного количества питательных веществ и влаги.

Подготовка почвы для окучивания картофеля

Перед окучиванием картофеля важно правильно подготовить почву. Сначала нужно очистить участок от сорняков и камней. Затем можно добавить органическое удобрение, такое как перегной или компост, чтобы обогатить почву питательными веществами.

Выбор сортов картофеля

При выборе сортов картофеля для окучивания необходимо учитывать такие факторы, как климатические условия, продолжительность вегетационного периода, устойчивость к болезням и вредителям, а также предпочтения вкуса. Некоторые популярные сорта картофеля для окучивания: "Алена", "Колумба", "Леди Клери", и "Скарлетт".

Время и способы окучивания

Окучивание картофеля следует проводить, когда растения достигают высоты около 15-20 сантиметров. Это обычно происходит через 3-4 недели после посадки рассады. Существуют два основных способа окучивания картофеля: окучивание с использованием лопаты и окучивание с помощью специальных окучников.

Разница между окучиванием и подсыпкой

Окучивание и подсыпка — это два разных процесса, которые часто путают. Окучивание выполняется с целью защиты клубней от света и обеспечения дополнительного пространства для их роста. Подсыпка же заключается в добавлении земли вокруг растений, чтобы улучшить укоренение и увеличить питательную поверхность.

Вредители и болезни картофеля

При выращивании картофеля следует быть внимательным к возможным вредителям и болезням. Некоторые из них включают картофельного жука, нематод, мучнистую росу и фитофтору. Регулярное осмотр растений и применение соответствующих мер защиты помогут предотвратить и контролировать эти проблемы.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Как и когда правильно окучивать картофель. Сколько раз надо окучивать чтоб был хороший урожай
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Нарколог развеял пять главных мифов об употреблении алкоголя

С алкоголем связано немало мифов и заблуждений, в которые многие до сих пор продолжают верить. Пять основных из них развеял врач-нарколог Александр Волков.

76.ru: нарколог Волков развеял пять главных мифов об употреблении алкоголя
ТАСС: мобилизованные сапёры ВСУ оставляют ВС РФ невзведённые мины с посланиями
ВСУ оставляют ВС РФ неактивные мины с посланиями
Турецкий премиум-отель за 200 тысяч рублей не стоит этих денег, призналась туристка из РФ
Пропустить невозможно: флеболог перечислила признаки образования тромбов
Командировка в Донбасс: спецоперация на Украине в лицах Дарья Асламова Гитлеровский фашизм лёг в Польше на благодатную почву Сергей Лебедев Вермишелевый хаб Европы — такое будущее ждёт Украину Андрей Николаев
Людей впервые официально удалось омолодить: открыты новые средства, продлевающие жизнь
Россиянка дала 11 советов тем, кто хочет отдохнуть в Сочи и при этом не разориться
Как и чем "Приазовье" утопил 6 морских дронов ВСУ, наведенных "Хоуком"
Как и чем "Приазовье" утопил 6 морских дронов ВСУ, наведенных "Хоуком"
Последние материалы
Гастроэнтеролог Кашух: пиво в жару даёт дополнительную нагрузку на печень и сердце
В Эквадоре женщина "ожила" во время собственных похорон
Почему современные двигатели медленно прогревают салон и как это исправить
Минобороны РФ опубликовало видео применения FPV-дронов для поражения опорных пунктов ВСУ
Боевики ВСУ в шоке сбежали из горящего танка после прямого попадания
Телезрители увидели киноляпы в фильме "Джентльмены удачи" с татуировками Доцента
От отца к сыну: американский миллиардер продлевает жизнь за счёт своего сына
Окучивание картофеля: когда этим надо заниматься
Зрители нашли киноляпы в фильме Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию"
"Турпром": пилот назвал туристам самые страшные для посадки аэропорты мира
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников