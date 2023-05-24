Флоксы — это прекрасные цветы, которые могут украсить любой сад. С их помощью можно создать яркие клумбы и изысканные бордюры.
Флоксы — это многолетние цветы семейства Синюховые. Они отличаются своей привлекательной формой и насыщенными цветами.
Флоксы родом из восточных регионов, включая Японию и Китай. Они были привезены в Европу в 18 веке и быстро завоевали популярность среди садоводов.
Существует много видов флоксов, включая высокорослые и низкорослые, раннего и позднего цветения, а также разнообразие цветов и оттенков. Виды флоксов могут различаться по высоте стеблей, форме соцветий.
Флоксы являются популярными цветами среди садоводов благодаря относительной неприхотливости при выращивании.
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