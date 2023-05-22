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Топ-5 ягод, которые доступны во второй половине мая

1:53
Садоводство

Ягоды являются вкусным и полезным дополнением к нашему рациону. Они богаты витаминами, минералами и антиоксидантами, которые способствуют общему здоровью. Однако не все ягоды доступны для покупки во второй половине мая.

Топ-5 ягод, которые доступны во второй половине мая
Фото: pixabay.com

Ягоды, доступные во второй половине мая

  • Клубника

Клубника является одной из самых популярных ягод во второй половине мая. Клубника богата витамином C, фолиевой кислотой и антиоксидантами, которые помогают поддерживать иммунную систему и здоровье сердца. Она также содержит пищевые волокна, способствующие нормализации пищеварения.

  • Малина

Эта ягода отличается освежающим вкусом и ароматом. Малина содержит витамин C, марганец, антиоксиданты и фитонутриенты. Она может помочь снизить воспаление в организме и укрепить иммунную систему.

  • Земляника

Земляника — ещё одна ягода, доступная в это время года. Эти маленькие и сочные ягоды имеют приятный вкус и аромат. Земляника является отличным источником витамина C и марганца. Она также содержит антиоксиданты, которые помогают защитить организм от повреждений свободными радикалами.

  • Черника

Черника имеет глубокий синий или фиолетовый цвет и сладкий вкус. Она богата антиоксидантами, такими как антоцианы, которые могут помочь улучшить зрение и снизить риск развития хронических заболеваний.

  • Ежевика

Ежевика — ещё одна ягода, которую можно приобрести во второй половине мая. Она отличается особенным вкусом и текстурой. Ежевика содержит витамины С, К и фолиевую кислоту. Она также является источником пищевых волокон, которые способствуют здоровому пищеварению.

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ТОП 5 САМЫХ ПОЛЕЗНЫХ ЯГОД~ПОЧЕМУ СТОИТ КУШАТЬ ЯГОДЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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