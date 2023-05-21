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Проблемы и болезни у бузины: уход за растением

2:13
Садоводство

Как и любое растение, бузина может столкнуться с определёнными проблемами, такими как пересыхание почвы, атака вредителей и различные болезни.

Проблемы и болезни у бузины: уход за растением
Фото: cdn.britannica. com/84/140584-050-82E930E5/drupes-black-elderberry-Sambucus-nigra.jpg

Одной из распространённых проблем является пересыхание почвы. Недостаток влаги может привести к засыханию листьев и ослаблению растения. Чтобы предотвратить пересыхание, необходимо регулярно поливать бузину, особенно в периоды засухи.

Среди вредителей, которые могут атаковать бузину, наиболее распространёнными являются тля и жуки. Тля питается соком растения. Жуки же питаются листьями и цветами бузины. Для борьбы с вредителями можно использовать специальные инсектициды.

Бузина также может страдать от различных болезней, таких как:

  • мучнистая роса,
  • чёрная пятнистость,
  • ржавчина.

Эти болезни могут вызывать увядание листьев, появление пятен и деформацию растения. Для предотвращения болезней рекомендуется проводить регулярные осмотры растения, удалять поражённые части и обрабатывать бузину специальными препаратами.

Полезные свойства и использование бузины

Бузина не только является красивым растением, но и обладает множеством полезных свойств. Её ягоды содержат витамины, минералы и антиоксиданты, которые способствуют укреплению иммунной системы и поддержанию здоровья. Кроме того, бузина имеет противовоспалительные, антибактериальные и противоаллергические свойства.

Бузина используется в традиционной медицине для лечения:

  • простуды,
  • гриппа,
  • кашля и других респираторных заболеваний.

Чай из цветов и ягод бузины считается эффективным средством для снижения температуры, улучшения общего самочувствия и снятия воспаления. Он также помогает облегчить симптомы аллергии и укрепить иммунную систему.

Ягоды бузины могут быть использованы для приготовления варенья, компотов, сиропов и джемов. Они придают блюдам особый вкус и аромат. Кроме того, бузину можно использовать для приготовления ароматных чаёв и настоек.

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Бузина черная как лекарственное растение
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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