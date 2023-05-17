Берёза: посадка и уход за деревом

2:37 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Берёзка — одно из самых красивых и популярных деревьев в России. Она имеет множество полезных свойств и часто используется в медицине и косметологии. Но чтобы вырастить здоровое и красивое дерево, необходимо его правильно посадить и ухаживать за ним.

Фото: a-z-animals. com/media/2022/09/Shutterstock_1765213052.jpg

Выбор места для посадки

Необходимо выбрать подходящее место. Берёза любит солнце и влагу, поэтому лучше всего посадить её на участке, где солнечное место, защищённое от ветра. Кроме того, важно убедиться, что в грунте достаточно питательных веществ.

Подготовка почвы

Необходимо подготовить почву. Для этого нужно выкопать яму глубиной и шириной около полуметра. Затем добавить в яму компост или перегной, чтобы обогатить почву питательными веществами.

Посадка березы

Когда почва подготовлена, можно приступать к посадке берёзы. Для этого необходимо вынуть растение из контейнера и поместить его в яму. Затем необходимо засыпать почву вокруг растения и немного утрамбовать.

Полив

Берёза любит влагу, поэтому необходимо регулярно поливать её, особенно в жаркое время года. Но важно не переусердствовать с поливом, чтобы не заливать корни.

Обрезка

Обрезка берёзы необходима для сохранения её красивой формы и удаления повреждённых веток. Обрезку лучше проводить весной или осенью.

Удобрение

Для того чтобы береза росла здоровой и красивой, необходимо регулярно удобрять её. Для этого можно использовать органические удобрения или специальные минеральные удобрения для деревьев.

Защита от вредителей

Берёза может быть атакована вредителями, такими как берёзовый жук, моль и другие насекомые. Чтобы предотвратить поражение дерева, необходимо регулярно обрабатывать его специальными препаратами от насекомых.

Зимняя подготовка

К зиме необходимо подготовить берёзу. Для этого необходимо окучивание вокруг ствола и укрытие корней торфом или сухим листом. Также необходимо защитить дерево от ветра, используя щиты или другие средства.

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