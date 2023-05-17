Топ-4 распространённых ошибок при посадке хвойных растений

1:45 Your browser does not support the audio element. Садоводство

При посадке хвойных растений в саду можно совершить множество ошибок, которые в некоторых случаях могут привести к их гибели.

Фото: https://hvorast.ru/

Неправильный выбор места для посадки

Правильный выбор места для посадки является ключевым фактором, определяющим успех приживаемости и развития хвойных растений. Некоторые хвойные растения требуют солнечного места для роста, в то время как другие предпочитают тенистые участки. Неправильное место для посадки может привести к увяданию или гибели растений.

Неправильный выбор почвы

Хвойные растения требуют особой почвы для роста и развития. Они не терпят сильно кислых почв и предпочитают хорошо дренированный грунт с нейтральным или слабокислым рН. Неправильный выбор почвы может привести к гибели растений.

Лучше использовать готовые субстраты для хвойных растений, которые можно купить в специализированных магазинах, или приготовить самостоятельно, смешав песок, торф и перегной.

Неправильный выбор размера ямы для посадки

Размер ямы для посадки хвойных растений играет важную роль в успешной адаптации корневой системы. Слишком маленькая яма может привести к задержке роста и развития растения, а слишком большая – к залеганию корней в поверхностном слое грунта.

Неправильный способ посадки растений

Неправильный способ посадки растений может привести к залеганию корней в поверхностном слое грунта, повреждению корневой системы и гибели растений.

Растение следует опустить в яму таким образом, чтобы корни не перекручивались и были свободно разложены. Затем яму нужно засыпать землей и хорошо утрамбовать.

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