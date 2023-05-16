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Бобовые: какие лучше использовать для еды

1:43
Садоводство

Бобовые — это ценный источник белка, витаминов, минералов и клетчатки. Их можно использовать в различных блюдах, таких как супы, салаты, пасты и многое другое. Но какие бобовые лучше использовать для еды?

Бобовые: какие лучше использовать для еды
Фото: pixabay.com

  • Нут

Нут — это мелкая круглая бобовая культура, которую часто используют в индийской кухне для приготовления чаны. Нут содержит много белка, железа и клетчатки, что делает его идеальным выбором для вегетарианцев и веганов.

  • Чечевица

Чечевица — это небольшие бобы в форме линзы, которые часто используют в средиземноморской кухне для приготовления блюд, таких как хумус. Чечевица содержит много белка, железа и калия.

  • Фасоль

Фасоль — это крупные бобы, которые можно использовать в различных блюдах, таких как чили, супы и рагу. Фасоль содержит много белка, калия, магния и железа.

  • Горох

Горох — это мелкие круглые бобы, которые можно использовать в супах, салатах и пастах. Горох содержит много белка, железа, меди и витамина К.

Пищевая ценность бобовых

Бобовые содержат много белка, который является важным элементом питания для тела. Они также содержат много клетчатки, которая помогает регулировать уровень холестерина в крови и улучшает работу пищеварительной системы. Бобовые также являются источником магния, железа, калия, меди и других важных микронутриентов.

Чтобы сделать бобовые более питательными, вы можете добавить к ним овощи, такие как морковь, лук и сельдерей.

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Насколько полезны бобовые?
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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