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Топ-7 способов борьбы с сорняками

2:36
Садоводство

Сорняки — это нежелательные растения, которые могут появляться везде: на газонах, в огородах, на цветочных клумбах, вдоль дорог и тротуаров. Они не только портят внешний вид, но и могут нанести вред другим растениям и привлечь вредителей.

Топ-7 способов борьбы с сорняками
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  • Перекопайте почву

Это один из самых простых способов борьбы с сорняками. При перекапывании вы удаляете сорняки вместе с корнями, что предотвращает их дальнейшее распространение. Кроме того, перекапывание помогает улучшить воздухо- и водопроницаемость почвы, что создаёт лучшие условия для роста растений.

  • Используйте мульчу

Мульчирование — это процесс накрытия почвы слоем органического или неорганического материала. Это помогает сохранить влагу в почве, что уменьшает рост сорняков. Кроме того, мульча может предотвратить прорастание семян сорняков и защитить растения от перепадов температуры.

  • Используйте гербициды

Гербициды — это химические вещества, которые используются для уничтожения сорняков. Однако они могут нанести вред не только сорнякам, но и другим растениям, а также животным. Поэтому при использовании гербицидов необходимо соблюдать осторожность и следовать инструкции на этикетке.

  • Используйте термический метод

Это метод борьбы с сорняками с помощью термического воздействия: открытый огонь, пар или горячая вода. Термический метод уничтожает сорняки, но не оставляет химических остатков, поэтому он более безопасен для растений и животных.

  • Используйте физические методы

Можно использовать специальные инструменты для вырывания сорняков, это более трудоёмко, но зато безопасно для окружающей среды. 

  • Регулярно поливайте растения

Регулярный полив сохранит влажность почвы, что может помочь предотвратить рост сорняков. Кроме того, увлажнённая почва облегчает вырывание сорняков. Однако не переусердствуйте с поливом, так как это может привести к появлению других проблем, таких как гниение корней растений.

  • Используйте барьеры

Барьеры — это материалы, которые используются для предотвращения прорастания семян сорняков и их распространения. Например, можно использовать специальные ткани или плёнки для накрытия почвы вокруг растений. Также можно создавать барьеры из других материалов, например, использовать камни, кирпичи или пластиковые бутылки в качестве бордюров.

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10 лучших способов борьбы с сорняками
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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