Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Французский политик Филиппо: мир должен знать, что Зеленский безумен
Виола: особенности выращивания в открытом грунте
Марков рассказал о планах ВСУ по захвату территории РФ: Washington Post подтверждает
Анналена Бербок назвала использование одних наушников с Кулебой знаком близкой дружбы
Вред или польза: кнопка "старт/стоп" в автомобиле
Покинувшего РФ предпринимателя Тинькова обвинили в лицемерии за поддержку Романа Костомарова
Daily Express: синяки на теле могут быть признаком рака крови
Александр Мясников рассказал о простом и эффективном средстве от похмелья картофеле
The National Interest: США выбрали для противостояния с Россией самый неудачный момент

Папоротники: какие виды идеальны для дачи

1:51
Садоводство

Если вы ищете красивые, устойчивые и лёгкие в уходе растения для вашей дачи, то папоротники могут стать отличным выбором. Эти растения не только выглядят потрясающе, но и полезны.

Папоротники: какие виды идеальны для дачи
Фото: www.southernliving. com/thmb/9xe_bUwg_gJ1leAk8UZxtpAO2IM=/1500x0/filters:no_upscale():max_bytes(150000):strip_icc()/gettyimages-1026378744-1-8e6bdd98366d4686b765313800f32f52.jpg

Папоротники — это красивые и устойчивые растения, которые могут расти практически в любых условиях. Вот несколько причин, почему папоротники стоит выращивать на вашей даче:

  • Простота ухода: папоротники не требуют особого ухода и легко адаптируются к различным условиям окружающей среды.
  • Красота: папоротники выглядят потрясающе и могут украсить любой участок на вашей даче.
  • Устойчивость: папоротники могут выжить в самых неблагоприятных условиях.
  • Экологический эффект: папоротники могут очищать воздух, улучшать качество почвы и привлекать полезных насекомых.

Какие виды папоротников выращивать на даче?

  • Adiantum pedatum: обладает нежной зеленью.
  • Asplenium: имеет глянцевые, тёмно-зелёные листья и может расти как на солнце, так и в тени.
  • Polystichum: имеет густые, тёмно-зелёные листья и может расти как на солнце, так и в тени.
  • Pteris: имеет нежные листья и может расти как на солнце, так и в тени.
  • Davallia: имеет необычную форму и может расти как на солнце, так и в тени.
  • Nephrolepis: имеет густую зелёную листву и требует немного больше внимания, чем другие виды папоротников.
  • Polystichum: имеет широкие, глянцевые листья и может расти как на солнце, так и в тени.
  • Cinotium: имеет красивые зелёные листья.
  • Aspidium: имеет тёмно-зеленые листья.
  • Oleandra: имеет нежные зелёные листья и может расти как на солнце, так и в тени.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Папоротник в саду: выращивание, уход
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Кремль поставил Лондон на счётчик после предпоследнего предупреждения Путина

Москва сделала Британии последнее предупреждение и поставила Лондон на счётчик.

МК: Кремль поставил Лондон на счётчик после предупреждения Путина
"РВ": ВСУ устроили засаду на авиагруппу из-за массированных ударов ВКС РФ "умными бомбами"
Стало понятно, почему ВСУ устроили засаду на авиагруппу ВКС РФ в Брянской области
Штурмовики ВС РФ до ужаса напугали боевиков ВСУ в Марьинке
Боевики ВСУ заявили о жестоком убийстве сослуживца командиром бригады
Условия жизни и труда играют немаловажную роль в развитии проституции Сергей Лебедев Движение "Талибан"*: пуштунская диктатура продолжается Александр Трубин Путин разрулил ситуацию с ЧВК "Вагнер" Любовь Степушова
Кто больше других рискует заболеть раком, объяснила врач
Четыре версии крушений вертолёта Ми-8 и бомбардировщика Су-34 назвал эксперт
Российские пограничники начали аннулировать визы финских граждан
Российские пограничники начали аннулировать визы финских граждан
Последние материалы
Папоротники: какие виды идеальны для дачи
Виола: особенности выращивания в открытом грунте
Марков рассказал о планах ВСУ по захвату территории РФ: Washington Post подтверждает
Анналена Бербок назвала использование одних наушников с Кулебой знаком близкой дружбы
Вред или польза: кнопка "старт/стоп" в автомобиле
Покинувшего РФ предпринимателя Тинькова обвинили в лицемерии за поддержку Романа Костомарова
Daily Express: синяки на теле могут быть признаком рака крови
Александр Мясников рассказал о простом и эффективном средстве от похмелья картофеле
The National Interest: США выбрали для противостояния с Россией самый неудачный момент
Day.ru составил список 10 продуктов для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников