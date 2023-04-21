Каменные кактусы на вашей даче: просто купите детские краски

1:00 Your browser does not support the audio element. Садоводство Ландшафт

Как с помощью нескольких камней, красок и фантазии можно создать удивительные вещи? Существует множество идей, но мы можем сказать, что эти самодельные каменные кактусы — одни из самых простых и эффективных.

Очевидно, для создания каменных кактусов достаточно взять несколько камней разного размера и начать рисовать красками!

Начиная с маленькой гальки и заканчивая большими камнями, вы сами решаете, насколько разнообразным будет ваш собственный "сборник" каменных кактусов.

Попробуйте несколько оттенков зеленого или даже смешайте самые смелые цвета на ваш выбор — в любом случае вас ждут удивительные результаты.

Каменные кактусы — потрясающее семейное развлечение

Одна из наших любимых вещей в этом проекте — это то, что он идеально подходит для взрослых и детей любого возраста. Просто купите детские краски, возьмите несколько маркеров и вы готовы к творчеству!

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