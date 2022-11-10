Дачники о подготовке клубники к зиме: полив, подкормка, мульчирование

Чтобы клубника летом радовала богатым урожаем сладких и сочных ягод, нужно осенью уделить должное внимание подготовке этого кустарника к зиме.

Так, поздней осенью будет нелишним внести удобрения на клубничную грядку, в качестве которых можно использовать специальные готовые смеси из магазинов, или разведённый водой коровий навоз или птичий помёт.

Если осень выдалась сухая, нужно обязательно поливать клубничную плантацию, не менее одного раза в десять суток.

Бывалые дачники также рекомендуют обрезать кусты клубники, удалив с них больные или повреждённые листья при помощи садовых ножниц.

Также, по советам садоводов, будет полезно провести мульчирование, особенно если зимы в конкретном регионе обычно бывают малоснежными.

"Лучше всего для мульчирования подходят солома, лапник, опавшие листья, кукурузные стебли. Мульчу раскладывают по земле, стараясь распределить ее равномерно. С наступлением морозов, поверх грядки укладывают объемные ветки и сверху раскатывают специальное агроволокно или лутрасил. По мере выпадения снега его нагребают поверх укрытия. Под таким "одеялом" ягодные кусты в безопасности, только не забудьте снять его ранней весной, а то посадки могут выпревать", — рассказал садовый эксперт интернет-магазина "Беккер" Оксана Артеменко в беседе с изданием "Вести Подмосковья".