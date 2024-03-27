"Вокруг нас живут братские народы": Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал главные проблемы мигрантов в РФ

Патриарх Кирилл: россияне вправе требовать от мигрантов уважительного отношения к традициям

0:58 Your browser does not support the audio element. Религия

Патриарх Кирилл заявил, что россияне вправе требовать от мигрантов уважительного отношения к устоям и традициям, а также знания русского языка.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

В выступлении на внеочередном съезде Всемирного Русского народного собора он подчеркнул, что угроза заключается не в самой миграции, а в отсутствии уважения со стороны некоторых мигрантов к культуре и традициям страны, в которую они прибыли для работы.

Патриарх отметил, что вокруг России проживают братские народы, и всегда было стремление строить добрососедские отношения. Он также отметил непростую экономическую ситуацию в ряде стран бывшего Советского Союза.