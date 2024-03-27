"Вокруг нас живут братские народы": Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал главные проблемы мигрантов в РФ

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Патриарх Кирилл: россияне вправе требовать от мигрантов уважительного отношения к традициям

0:58
Религия

Патриарх Кирилл заявил, что россияне вправе требовать от мигрантов уважительного отношения к устоям и традициям, а также знания русского языка.

Патриарх Кирилл: россияне вправе требовать от мигрантов уважительного отношения к традициям
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

В выступлении на внеочередном съезде Всемирного Русского народного собора он подчеркнул, что угроза заключается не в самой миграции, а в отсутствии уважения со стороны некоторых мигрантов к культуре и традициям страны, в которую они прибыли для работы.

Патриарх отметил, что вокруг России проживают братские народы, и всегда было стремление строить добрососедские отношения. Он также отметил непростую экономическую ситуацию в ряде стран бывшего Советского Союза.

"Мы, вместе с тем, имеем право требовать уважительного отношения к нашим устоям, культуре со стороны тех, кто из этих стран приезжает в Россию. Ну а в случае их постоянного проживания в России, я думаю, законные требования — знание языка, ну и наших традиций, уважение к этим традициям", — сказал он.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Ольга Гуманова
Ольга Гуманова — журналист, психолог-консультант *
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