В Швеции объявили вне закона РПЦ

Швеция признала Русскую Православную Церковь вне закона. Агентство поддержки религиозных общин отказало в официальной поддержке и законности работы РПЦ в стране, основываясь на данных полиции. Решение было мотивировано тем, что служители и прихожане РПЦ уличены в «сборе разведданных и других угрожающих безопасности Швеции действиях», а также поддержке "агрессии России на Украине". В дальнейшем могут последовать действия, направленные на конфискацию имущества РПЦ в Швеции и депортацию церковнослужителей из страны.

Фото: openverse by svklimkin is licensed under CC BY 2.0