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В Швеции объявили вне закона РПЦ

Швеция начала преследования РПЦ

Религия

Швеция признала Русскую Православную Церковь вне закона. Агентство поддержки религиозных общин отказало в официальной поддержке и законности работы РПЦ в стране, основываясь на данных полиции. Решение было мотивировано тем, что служители и прихожане РПЦ уличены в «сборе разведданных и других угрожающих безопасности Швеции действиях», а также поддержке "агрессии России на Украине". В дальнейшем могут последовать действия, направленные на конфискацию имущества РПЦ в Швеции и депортацию церковнослужителей из страны.

Швеция начала преследования РПЦ
Фото: openverse by svklimkin is licensed under CC BY 2.0

Швеция провозглашает себя одной из самых толерантных стран. При этом в стране допускаются религиозные провокации типа публичного сожжения Корана и Библии. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Ольга Гуманова
Ольга Гуманова — журналист, психолог-консультант *
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