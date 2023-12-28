Икону "Утоли мои печали" привезут в Томск 31 декабря

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31 декабря 2023 года в храме Новомучеников и исповедников Церкви Русской в Томске (проспект Мира, 1И) пройдет литургия с иконой "Утоли мои печали". Начало богослужения запланировано на 09:00.

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Митрополит Томский и Асиновский Ростислав возглавит богослужение, как сообщили в Томской епархии.

Храм был освящен в декабре 2017 года митрополитом Ростиславом, сообщает Комсомольская правда — Томск.

Указанная выше икона представляет собой копию древней иконы из храма святителя Николая при Третьяковской галерее. Копию изготовили во Владимирской области, а киот для нее был изготовлен в Северске.