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Икону "Утоли мои печали" привезут в Томск 31 декабря

0:46
Религия

31 декабря 2023 года в храме Новомучеников и исповедников Церкви Русской в Томске (проспект Мира, 1И) пройдет литургия с иконой "Утоли мои печали". Начало богослужения запланировано на 09:00.

Икону "Утоли мои печали" привезут в Томск 31 декабря
Фото: Wikipedia by Неизвестно is licensed under Общественное достояние

Митрополит Томский и Асиновский Ростислав возглавит богослужение, как сообщили в Томской епархии.

Храм был освящен в декабре 2017 года митрополитом Ростиславом, сообщает Комсомольская правда — Томск.

Указанная выше икона представляет собой копию древней иконы из храма святителя Николая при Третьяковской галерее. Копию изготовили во Владимирской области, а киот для нее был изготовлен в Северске.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Ольга Гуманова
Ольга Гуманова — журналист, психолог-консультант *
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