Молитва за мир: Папа Римский встретился с родственниками палестинцев из Газы

1:00 Your browser does not support the audio element. Религия

Родственники палестинцев, проживающих в Газе, встретились с Папой Римским Франциском. Они пригласили понтифика посетить анклав в секторе Газа. Такой визит, по их мнению, может помочь принести мир.

Фото: commons. wikimedia.org

В состав палестинской делегации вошли 10 человек. В основном все они проживают за пределами своей страны и потеряли близких в ходе боевых действий. Среди встречавшихся с Папой были как мусульмане, так и палестинские христиане. Сопровождал делегацию настоятель католического прихода в Газе падре Габриэль Романелли.

После окончания встречи, понтифик признался, что почувствовал боль обеих сторон. В своём видеообращении он сказал:

"Палестинский народ, народ Израиля имеют право на мир, они имеют право жить в мире, два братских народа".

Также Папа Римский Франциск вознес молитву за мир на Святой земле и призвал верующих молиться об этом.