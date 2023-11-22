Родственники палестинцев, проживающих в Газе, встретились с Папой Римским Франциском. Они пригласили понтифика посетить анклав в секторе Газа. Такой визит, по их мнению, может помочь принести мир.
В состав палестинской делегации вошли 10 человек. В основном все они проживают за пределами своей страны и потеряли близких в ходе боевых действий. Среди встречавшихся с Папой были как мусульмане, так и палестинские христиане. Сопровождал делегацию настоятель католического прихода в Газе падре Габриэль Романелли.
После окончания встречи, понтифик признался, что почувствовал боль обеих сторон. В своём видеообращении он сказал:
"Палестинский народ, народ Израиля имеют право на мир, они имеют право жить в мире, два братских народа".
Также Папа Римский Франциск вознес молитву за мир на Святой земле и призвал верующих молиться об этом.
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