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Молитва за мир: Папа Римский встретился с родственниками палестинцев из Газы

1:00
Религия

Родственники палестинцев, проживающих в Газе, встретились с Папой Римским Франциском. Они пригласили понтифика посетить анклав в секторе Газа. Такой визит, по их мнению, может помочь принести мир.

Молитва за мир: Папа Римский встретился с родственниками палестинцев из Газы
Фото: commons. wikimedia.org

В состав палестинской делегации вошли 10 человек. В основном все они проживают за пределами своей страны и потеряли близких в ходе боевых действий. Среди встречавшихся с Папой были как мусульмане, так и палестинские христиане. Сопровождал делегацию настоятель католического прихода в Газе падре Габриэль Романелли.

После окончания встречи, понтифик признался, что почувствовал боль обеих сторон. В своём видеообращении он сказал:

"Палестинский народ, народ Израиля имеют право на мир, они имеют право жить в мире, два братских народа".

Также Папа Римский Франциск вознес молитву за мир на Святой земле и призвал верующих молиться об этом.

Автор Евгений Савин
Евгений Савин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Ольга Гуманова
Ольга Гуманова — журналист, психолог-консультант *
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