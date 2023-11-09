Такое заявление сделал глава Духовного собрания мусульман России и Член Общественной палаты Российской Федерации Альбир Крганов во время вчерашнего круглого стола "Роль гражданского общества в противодействии провокациям на национальной почве".
Муфтий заметил, что в обществе идёт нагнетание темы мигрантов, а негатив, направленный на приезжих, может вылиться на мусульман, которые являются гражданами России. Религиозный деятель упомянул, что среди депутатов и общественных деятелей наметился тренд на нелицеприятные высказывания в адрес приехавших в РФ на работу. Эту ситуацию Альбир Крганов обозначил как опасную и призвал в любых выступлениях, касающиеся религиозных взглядов, быть более сдержанным и рассудительными, не смешивая мигрантофобию с верой.
В последнее время в Госдуме часто звучали инициативы, затрагивающие права иностранных мигрантов и тех, кто недавно стал обладателем паспорта РФ. Депутат от КПРФ предлагал законопроект, допускающий лишение полученного гражданства за отказ от постановки на воинский учет или мобилизации. Партия "Справедливая Россия — За правду" поднимала вопрос о том, чтобы законодательно ограничить количество детей мигрантов в школах, а немногим ранее — запретить выдачу лицензии на гражданское огнестрельное и охотничье оружие тем, кто получил паспорт Российской Федерации менее пяти лет назад.
Как отмечают СМИ, конкретные меры по исправлению ситуации, участники круглого стола не назвали. Но проблема получила огласку и попала в новостную повестку.
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