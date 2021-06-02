У католиков новая Конституция: насильникам и педофилам объявлен бой

Папа Римский Франциск 1 июня обнародовал ключевую поправку к закону Католической церкви, расширив ее уголовный кодекс.

Поправка содержит четкие директивы о сексуальном насилии над несовершеннолетними, порнографии и других правонарушениях.

Новый текст является результатом более чем десятилетней работы по пересмотру кодекса, начатой еще при папе Бенедикте XVI.

Объявляя о пересмотре, Папа Римский Франциск заявил:

"Изменения были сделаны для того, чтобы предоставить Церкви более гибкий спасительный и корректирующий инструмент, необходимый для того, чтобы избежать более серьезных зол и успокоить раны, причиненные человеческой слабостью”.

Теперь в кодексе есть раздел, озаглавленный "Преступления против жизни, достоинства и свободы человека".

Среди прочего, в нём описываются преступления "против шестой заповеди” — прелюбодеяние с несовершеннолетним или с лицом, которое имеет несовершенное использование разума”. Наказание за это — лишение священника должности и увольнение из духовенства.

Аналогичная участь ожидает священников, признанных виновными в "ухаживании или побуждении” несовершеннолетних к порнографии, а также в приобретении, хранении и распространении порнографических изображений несовершеннолетних "с помощью любой технологии.”

Про женщин

Помимо решения проблем сексуального насилия, которые преследуют Католическую церковь уже несколько десятилетий, пересмотренный кодекс затрагивает некоторые другие горячие темы, связанные с правами женщин, а именно аборты и разрешение женщинам быть рукоположенными.

Позиция Ватикана по обоим вопросам, связанным с женщинами, остается неизменной и довольно консервативной: "человек, который делает аборт”, автоматически отлучается от церкви.

Точно так же "и человек, который пытается даровать священный орден женщине, и женщина, которая пытается получить священный орден”, будут отлучаться от церкви, причем священнослужитель рискует быть навсегда изгнанным из рядов священников.

Напомним, ранее в этом году Папа официально разрешил женщинам читать мессу, однако он подтвердил, что рукоположенные служения, такие как священство, остаются прерогативой мужчин.

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