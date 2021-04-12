Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Мэр города в Украине сетует на русскоязычных: как с ними воевать?
Рогозин возмутился тем, что Госдеп "забыл" про Юрия Гагарина
Индия одобрила вакцину "Спутник V"
Владимир Путин предложил увеличить оклады космонавтов
Палеонтологи выяснили, что помогло волкам пережить ледниковый период
"Не на словах": Зеленский требует от Байдена "больше поддержки"
Хозяев шумных собак в Петербурге будут штрафовать на 5 тысяч рублей
Россиянка обнаружила в больничном завтраке для детей мышиный хвост
С 15 апреля Россия приостановит авиасообщение с Турцией и Танзанией

В РПЦ жалуются на ЛГБТ-цензуру высокотехнологичных компаний

Религия

Московская патриархия РПЦ считает, что влиятельные технологические компании применяют цензуру по отношению к христианскому сообществу и его взглядам. Такое мнение озвучил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

В РПЦ жалуются на ЛГБТ-цензуру высокотехнологичных компаний

"Некоторые кейсы попали в топ мировых новостей. Среди них, например, запрещение компанией Amazon к продаже в своих магазинах книги Райана Андерсона "Когда Гарри стал Салли", в которой автор излагает и аргументирует весьма скептический взгляд на трансгендеров, сильно отличающийся от точки зрения, ставшей на Западе в последнее время доминирующей", — подчеркнул он в своем Telegram-канале.

По его словам, компания решила не продавать книги, выставляющие ЛГБТ-идентичность психическим заболеванием. Легойда считает, что таким образом сформирован прецедент для цензуры практически любых связанных с ЛГБТ вопросов и точки зрения православной церкви.

Ранее венгерская команда "Герта" уволила тренера из-за высказываний о мигрантах и ЛГБТ.

 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Запад перепишет Библию ради ЛГБТ и либералов?
Автор: Михаил Закурдаев, Куратор: Ольга Гуманова
Последние материалы
В РПЦ жалуются на ЛГБТ-цензуру высокотехнологичных компаний
В чём главная проблема Вашингтона, объяснил Сергей Лавров
Мэр города в Украине сетует на русскоязычных: как с ними воевать?
Рогозин возмутился тем, что Госдеп "забыл" про Юрия Гагарина
Индия одобрила вакцину "Спутник V"
Владимир Путин предложил увеличить оклады космонавтов
Палеонтологи выяснили, что помогло волкам пережить ледниковый период
"Не на словах": Зеленский требует от Байдена "больше поддержки"
Хозяев шумных собак в Петербурге будут штрафовать на 5 тысяч рублей
Россиянка обнаружила в больничном завтраке для детей мышиный хвост
Популярное
Прибалтика
Литва самоуничтожается и тянет за собой соседей

Литва продолжает избавляться от торговли и транзита с Белоруссией и Россией и агитирует на самоубийство соседей. 

Литва самоуничтожается и тянет за собой соседей
Эрдоган выполнит просьбу Путина по украинскому кризису
Новости Украины
Эрдоган выполнит просьбу Путина по украинскому кризису
Политика. Новости и аналитика
"Так Байден устроил мир": Кургинян о Донбассе, выборах и шансах "ЕР"
Полезно знать
Горький шоколад положительно влияет на мозг пожилых людей
Андрей Мартынюк Хотят ли русские войны – мучительно размышляют в Киеве Андрей Мартынюк Игорь Буккер Что буддисты забыли в армии Великобритании Игорь Буккер Любовь Степушова Эрдоган выполнит просьбу Путина по украинскому кризису Любовь Степушова
Наука и техника
Почему Россия не отказывается от поставок ракетных двигателей в США
Необычная неделя
Необычная неделя: войну с Украиной "не потянем"
Финики признали главным продуктом для здоровья женщин
Здоровье и профилактика
Финики признали главным продуктом для здоровья женщин
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников