В РПЦ жалуются на ЛГБТ-цензуру высокотехнологичных компаний

Московская патриархия РПЦ считает, что влиятельные технологические компании применяют цензуру по отношению к христианскому сообществу и его взглядам. Такое мнение озвучил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

"Некоторые кейсы попали в топ мировых новостей. Среди них, например, запрещение компанией Amazon к продаже в своих магазинах книги Райана Андерсона "Когда Гарри стал Салли", в которой автор излагает и аргументирует весьма скептический взгляд на трансгендеров, сильно отличающийся от точки зрения, ставшей на Западе в последнее время доминирующей", — подчеркнул он в своем Telegram-канале.

По его словам, компания решила не продавать книги, выставляющие ЛГБТ-идентичность психическим заболеванием. Легойда считает, что таким образом сформирован прецедент для цензуры практически любых связанных с ЛГБТ вопросов и точки зрения православной церкви.

Ранее венгерская команда "Герта" уволила тренера из-за высказываний о мигрантах и ЛГБТ.

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