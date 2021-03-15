Православные христиане встречают Великий пост

С 15 марта по 1 мая 2021 года пройдет Великий пост. Православные верующие в это время ограничивают себя в пище, увеселениях и вредных привычках, а также уделяют пристальное внимание духовной жизни.

В первый день Великого поста патриарх Московский и вся Руси Кирилл совершит богослужение в столичном храме Христа Спасителя, на котором начнет читать канон Андрея Критского, сообщает пресс-служба патриарха. Этот канон читают в храмах по частям в первые четыре дня поста и ещё раз полностью в среду на пятой неделе поста.