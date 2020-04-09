С праздником Песах поздравил российских евреев Владимир Путин

Праздник Песах начали отмечать евреи всего мира. Российских евреев с религиозным праздником поздравил Владимир Путин.

Он подчеркнул важность роли еврейской общины в межрелигиозном диалоге.

"Отмечу значимый вклад еврейской общины в поддержание межрелигиозного и межнационального диалога, в упрочение многовековой дружбы народов России. Они сохраняют твердую приверженность незыблемым духовно-нравственным ценностям, идеалам добра и справедливости. Принимают самое активное участие в плодотворной деятельности религиозных организаций, в общественной, культурной жизни страны", — говорится в телеграмме президента России.

Песах — один из главных иудейских праздников, посвященный Исходу еврейского народа из Египта. В Израиле его отмечают семь дней, за пределами Израиля — восемь.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Израиле первые дни празднования Песаха пройдут в карантине. Он введен с 16-00 часов 7 апреля по 7-00 часов утра 10 апреля. Такое решение принял премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Ограничительные меры распространяются на территорию всего Израиля. Сейчас в стране зарегистрировано более 8,6 тысячи случаев заражения коронавирусом.