Компромисс по согласованию времени богослужений с работой храма пытаются найти в музее "Исаакиевский собор" Санкт-Петербурга, сообщает "Интерфакс".
Директор музея Юрий Мудров сказал, что до 1 сентября идет согласование с приходом Исаакия. Там ранее заявили, что с этой даты "по благословению патриарха Кирилла" утренние богослужения будут проходить в 10:00, а вечерние в 17:00. При этом в подписанном обеими сторонами расписании указано другое время - 8 или 9 утра и 16:00. Мудров отметил, что музей никто изначально об этом не оповестил, он оценивает ситуацию как "рабочий вопрос".
В Исаакиевском соборе ежегодно проходит около 600 богослужений, для которых музеем с января предоставлен придел святой Екатерины. Ранее там проводились литургии в приделе святого Александра Невского, а по праздникам - в центральном.
Фото: excursspb.ru
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