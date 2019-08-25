Приход Исаакиевского собора не согласовал график служб с музеем

Приход Исаакиевского собора не согласовал изменение графика богослужений, поэтому время начала служб останется прежнем. Об этом заявили в пресс-службе Государственного музея-памятника "Исаакиевский собор".

Ранее на странице прихода в социальной сети "ВКонтакте" было указано, что с 1 сентября литургия будет начинаться в 10:00, вечернее богослужение в 17:00. Изменения внесены "по благословению" патриарха Кирилла, отмечалось в сообщении.

В свою очередь музейщики пояснили, что на прошлой неделе было подписано согласованное с приходом расписание на сентябрь. "Ни одного богослужения с 10:00 и с 17:00 там нет. Мы согласовываем все службы, которые проходят в соборе, чтобы не было накладок ни на какие работы", - пояснили в пресс-службе.

Утренние богослужения в сентябре будут начинаться в зависимости от дня в 8:00 или в 9:00, вечерние - в 16:00. Для туристов музей откроется с 10:30.