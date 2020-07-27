Мнение: США - обиженный ребенок, переломавший у соседей все, что смог

На прошлой неделе США и Великобритания в очередной раз выдвинули против России какое-то странное первый на взгляд обвинение.

Якобы, РФ проводила (или проводит — непонятно) испытания то ли космического оружия, то ли "снаряда, который может быть использован для поражения спутников на орбите".

Что это была за претензия и насколько она обоснована?

Своим мнением с корреспондентом "Правды.Ру" поделился Владимир Анохин, вице-президент в Российской академии геополитических проблем.

Во-первых, подобные обвинения выглядят, по крайней мере, глупо. Потому что Соединенные Штаты, разрушив всю систему безопасности и заявив о том, что они выводят оружие, в том числе и лазерное, являются инициаторами любых действий другой страны, которая была бы способна обеспечить свою безопасность, что мы, наверное, и делаем.

Во-вторых, оружие в космосе испытывали всегда в той или иной форме — в форме ли муранов, в форме стелсов, в форме спутников-шпионов и прямого противодействия лазерных пушек.

Поэтому подобные обвинения сравнимы с детским лепетом обиженного ребенка, у которого отобрали игрушку после того, как он сломал у соседей все, что можно было бы сломать, в том числе велосипед. Поэтому серьезно относиться к таким заявлениям, скажем так, не стоит.

То есть, заявление ради заявления и обращать на него внимание не нужно?

Совершенно верно. Подобные заявления будут звучать постоянно. Так же как Соединенные Штаты потребовали от нас запретить себе производство ракетной техники, разработку ракетной техники, что-то еще. Такие претензии строятся на песке, и так же смываются волной. Когда сказать что-то хочется, а нечего — обвини в чем-то партнера или противника. Развлечение такое у них.