В Великобритании нашли бюст римского бога начала нашей эры

В Великобритании случайно нашли античную скульптуру

1:08 Your browser does not support the audio element. Эврика Открытия

Во время земляных работ по строительству парковки около города Стемфорда экскаваторщик Грег Кроули случайно обнаружил в земле скульптуру с человеческим лицом. Сначала он принял фрагмент скульптуры за обычный камень, но позже убедился, что это мраморное изваяние.

Естественно, он прекратил работу, скульптуру аккуратно освободили от земли и достали на поверхность. Через две недели поблизости нашли ещё один фрагмент этой же скульптуры.

Скульптура выполнена на высоком уровне мастерства. Специалисты недоумевают касательно истории её появления в Великобритании. С одной стороны, Англия находилась в составе Римской империи в I - IV веках нашей эры, и поэтому скульптуру римского божества вполне могли привезти римляне. Но с другой стороны, Британия была далёкой провинцией, и везти такой дорогой экспонат не имело смысла. Таким образом, возможно, что статую привезли не римляне, а один из герцогов Эксетерских, чьи владения располагаются неподалёку от места находки артефакта.

Скульптуру восстановят и выставят в местном музее Burghley House.