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Метеоролог Вильфанд рассказал об активном таянии снега в выходные дни в Москве

Метеорог Вильфанд: в Москве установится весенняя погода в выходные дни

0:46
Эврика

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о приближении весны в столице.

Метеорог Вильфанд: в Москве установится весенняя погода в выходные дни
Фото: unsplash.com by Crawford Ifland crawfordifland is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Метеоролог отметил, что на этой неделе жители Москвы почувствуют наступление весны. Он рассказал, что при малооблачной погоде солнечные лучи будут активно воздействовать на приземный слой воздуха.

Ранее метеоролог Александр Ильин предупредил о снегападах в марте.

"Высота снега понизится — к концу недели примерно на 3 сантиметра. При этом не будет луж", — цитирует слова специалиста "Вечерняя Москва".

Синоптик объяснил, что в этом году наблюдается повышенная плотность снега, который слежался. Потребуется на 50% больше солнечной энергии, чтобы растопить снежный покров.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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