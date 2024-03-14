Метеоролог Вильфанд рассказал об активном таянии снега в выходные дни в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о приближении весны в столице.
Метеоролог отметил, что на этой неделе жители Москвы почувствуют наступление весны. Он рассказал, что при малооблачной погоде солнечные лучи будут активно воздействовать на приземный слой воздуха.
Ранее метеоролог Александр Ильин предупредил о снегападах в марте.
"Высота снега понизится — к концу недели примерно на 3 сантиметра. При этом не будет луж", — цитирует слова специалиста "Вечерняя Москва".
Синоптик объяснил, что в этом году наблюдается повышенная плотность снега, который слежался. Потребуется на 50% больше солнечной энергии, чтобы растопить снежный покров.
У родительницы и дочери большая разница в возрасте.