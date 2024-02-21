Как изменится погода в Москве к концу недели, рассказал синоптик Вильфанд

Метеоролог Вильфанд рассказал, что воздушные массы с юга принесут в Москву тепло

0:40 Your browser does not support the audio element. Эврика

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что тёплая погода сохранится в Москве до конца недели.

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Метеоролог объяснил, что морозы в первой половине недели сменятся потеплением. Он отметил, что холодный воздух из приполярных регионов уступят тёплым потокам с юга.

Ранее метеоролог Татьяна Позднякова объяснила, что в этом году не стоит ждать ранней весны.

"Воздушные массы начнут поступать с юга, юго-запада", — цитирует слова специалиста "Вечерняя Москва".

23-24 февраля, по словам синоптика, столбик термометра будет показывать температуру выше нуля.