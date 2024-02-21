Как изменится погода в Москве к концу недели, рассказал синоптик Вильфанд

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что тёплая погода сохранится в Москве до конца недели.
Метеоролог объяснил, что морозы в первой половине недели сменятся потеплением. Он отметил, что холодный воздух из приполярных регионов уступят тёплым потокам с юга.
Ранее метеоролог Татьяна Позднякова объяснила, что в этом году не стоит ждать ранней весны.
"Воздушные массы начнут поступать с юга, юго-запада", — цитирует слова специалиста "Вечерняя Москва".
23-24 февраля, по словам синоптика, столбик термометра будет показывать температуру выше нуля.
Летом 2024 года Россия столкнется с "жарой тысячелетия" - это последствия Эль-Ниньо. Неистовая жара ударит по столице, мегаполисам, Кавказу и курортам юга РФ.