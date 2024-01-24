Как санкции повлияли на передачу информации между климатологами РФ и Запада объяснила эксперт

Член РГО Зайцева рассказала, что климатологи РФ и Запада обмениваются информацией, несмотря на санкции

Климатолог, доктор географических наук, действительный член Русского географического общества Нина Зайцева в беседе с Pravda.Ru объяснила, что санкции не помешали климатологам обмениваться информацией.

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СМИ сообщали, что климатологи из Дании, Финляндии, Великобритании и США признали, что им необходимы данные специалистов из России, так как без них не удастся следить за изменениями в Арктике.

Зайцева объяснила, что атмосфера — это чрезвычайно подвижная среда.

"Никаких границ у нас нет, и то, что происходит на западе, идёт к нам, а то, что происходит у нас, в той или иной степени перемещается на восток в сторону Штатов и так далее. Система глобальной циркуляции атмосферного воздуха едина", — рассказала учёный.

Эксперт отметила, что, несмотря на санкции, всемирная метеорологическая организация продолжает действовать.

"Абсолютно все страны являются членами этой организации. Взносы, конечно, разные в зависимости от масштаба страны и того вклада, который она вносит во Всемирную службу погоды. Всемирная служба погоды существовала, существует и будет существовать. Потому что иначе просто нельзя, иначе невозможно", — объяснила климатолог.