В РФ нашли способ спасти источники Кавказских Минеральных Вод

1:14 Your browser does not support the audio element. Эврика

В 2021 году Росприроднадзор сообщил, что минеральные источники на Северном Кавказе находятся под угрозой. Как отметили эксперты, добыча минеральной воды ведется с нарушениями и без комплексного плана, а верхний горизонт вод уже стал непригодным для питья.

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Чтобы остановить потерю уникального природного ресурса, команда ученых Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) разрабатывает информационную систему, позволяющую гибко управлять состоянием месторождений.

"Наша разработка даст возможность бережно расходовать ресурс месторождений, избегая чрезмерной нагрузки. Алгоритм на основе сетей Байеса и методов прогнозирования оценивает объем воды, стабильно поступающей из источника, а также вероятность отклонения добычи от планируемых показателей", — рассказала доцент кафедры систем управления и информационных технологий СКФУ Карина Мартиросян.

Новая система, по словам создателей, учитывает осадки всех типов и различные экономические стимулы отбора воды, позволяя прогнозировать и корректировать устойчивость месторождения с учетом нужд потребителей.