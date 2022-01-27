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Автор Ольга Лебедева

У летучих мышей в ЮАР нашли новый коронавирус. Говорят, потенциально опасный

Эврика

В ЮАР учёные нашли у летучих мышей новый коронавирус, который, как они считают, потенциально опасен для людей. Для того, чтобы "переселиться в человека" NeoCov -так назвали "находку" -будет достаточно всего одной мутации.

У летучих мышей в ЮАР нашли новый коронавирус. Говорят, потенциально опасный

Статья по результатам открытия опубликована на научном портале bioRxiv.

По прогнозам учёных, если NeoCov мутирует, то на него не будут действовать антитела, защищающие от SARS-CoV-2.

Как следует из статьи, NeoCov — близкий родственник вируса — возбудителя ближневосточной лихорадки MERS, которая, как и COVID-19 поражает лёгкие человека. И как только он "научится" соединяться с человеческой версией белка ACE2, этот патоген станет очень опасным.

Напомним, свирепствующий сейчас на планете "омикрон"-штамм впервые был обнаружен тоже в ЮАР. И примерно тогда же стало понятно, что у животных на Черном континенте есть и другие опасные патогены, способные заражать человека. Если контакты между человеком и дикими животными станут чаще, могут начаться новые пандемии, связанные с коронавирусами.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Владимир Губарев
Темы юар коронавирус
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