У летучих мышей в ЮАР нашли новый коронавирус. Говорят, потенциально опасный

В ЮАР учёные нашли у летучих мышей новый коронавирус, который, как они считают, потенциально опасен для людей. Для того, чтобы "переселиться в человека" NeoCov -так назвали "находку" -будет достаточно всего одной мутации.

Статья по результатам открытия опубликована на научном портале bioRxiv.

По прогнозам учёных, если NeoCov мутирует, то на него не будут действовать антитела, защищающие от SARS-CoV-2.

Как следует из статьи, NeoCov — близкий родственник вируса — возбудителя ближневосточной лихорадки MERS, которая, как и COVID-19 поражает лёгкие человека. И как только он "научится" соединяться с человеческой версией белка ACE2, этот патоген станет очень опасным.

Напомним, свирепствующий сейчас на планете "омикрон"-штамм впервые был обнаружен тоже в ЮАР. И примерно тогда же стало понятно, что у животных на Черном континенте есть и другие опасные патогены, способные заражать человека. Если контакты между человеком и дикими животными станут чаще, могут начаться новые пандемии, связанные с коронавирусами.