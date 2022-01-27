В ЮАР учёные нашли у летучих мышей новый коронавирус, который, как они считают, потенциально опасен для людей. Для того, чтобы "переселиться в человека" NeoCov -так назвали "находку" -будет достаточно всего одной мутации.
Статья по результатам открытия опубликована на научном портале bioRxiv.
По прогнозам учёных, если NeoCov мутирует, то на него не будут действовать антитела, защищающие от SARS-CoV-2.
Как следует из статьи, NeoCov — близкий родственник вируса — возбудителя ближневосточной лихорадки MERS, которая, как и COVID-19 поражает лёгкие человека. И как только он "научится" соединяться с человеческой версией белка ACE2, этот патоген станет очень опасным.
Напомним, свирепствующий сейчас на планете "омикрон"-штамм впервые был обнаружен тоже в ЮАР. И примерно тогда же стало понятно, что у животных на Черном континенте есть и другие опасные патогены, способные заражать человека. Если контакты между человеком и дикими животными станут чаще, могут начаться новые пандемии, связанные с коронавирусами.
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