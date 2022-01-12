Генетики опровергли один из тезисов теории Дарвина

Учёные из Германии и США выяснили, что мутации ДНК, которые позволяют живым организмам эволюционировать, неслучайны. Этот вывод опровергает эволюционную теорию Чарльза Дарвина, согласно которой мутации происходят случайным образом, а закрепляются только те, которые дают преимущества.

Исследователи опубликовали материал в журнале Nature. Учёные доказали, что мутации происходят, когда ДНК получает повреждения и не восстанавливается, как прежде, а создаёт новый вариант.

Доцент кафедры растениеводства Грей Монро рассказал, что раньше все считали мутации в геноме растений случайными, однако выяснилось, что они не случайны, поскольку приносит пользу растению.

Исследование длилось три года. За это время учёные секвенировали ДНК сотен растений. Поскольку они выращивались в лаборатории, то растения с дефектами выживали, тогда как в природе они погибали бы. Специалисты выявили более одного миллиона мутаций и заметили среди них неслучайные, что противоречит тезису эволюционной теории Дарвина. При этом самые важные области генома оказались защищены от мутаций

"Растение разработало способ защитить свои самые важные места от мутаций. Это захватывающе, потому что мы могли бы использовать это открытие, чтобы подумать, как защитить человеческие гены от мутаций", — сказал руководитель исследования Детлеф Фейгель.

В будущем полученные знания могут помочь учёным-врачам создать новые методы лечения болезней, которые вызваны мутациями, в частности, рака.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.