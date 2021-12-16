Учёные: мозг способен решать самые сложные задачи за мгновение до засыпания

Учёные из Парижского института мозга выяснили, что самые сложные задачи лучше всего решать за мгновение для засыпания, сообщает Science Advances.

Как отмечают специалисты, перед засыпанием в фазе сна N1 ("стадия без быстрых движений глаз") начинается "творческий подъём". По словам учёных, такое промежуточное состояние между погружением в глубокий сон и бодрствованием позволяет выполнять тяжёлые задания и генерировать новые идеи.

"Я удивлена, что за последние два десятилетия почти никто не изучал эту тему", — поделилась нейробиолог, соавтор научной работы Дельфина Удиетт.

Исследователи напомнили о методе изобретателя Томаса Эдисона, который любил дремать с мячами в руках и всегда просыпался, когда они падали на пол. Он утверждал, что таким образом запоминал все свои идеи.

Учёные провели аналогичный эксперимент среди добровольцев. Выяснилось, что люди, которые достигали стадии N1, гораздо лучше справлялись с задачами, чем те, кто оказался в глубокой фазе сна.

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