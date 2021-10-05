Эксперт рассказал о значении открытий нобелевских лауреатов по физике

Кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова и автор книги "Парадоксы климата" Андрей Киселёв в разговоре с Pravda.Ru оценил решение Нобелевского комитета дать премию по физике японцу Сюкеро Манабу, немцу Клаусу Хассельману и итальянцу Джорджо Парии за моделирование глобального потепления.

Киселёв пояснил, что сложность исследования в том, что парниковые газы и озон действуют по разным принципам и механизмам.

"Они [парниковые газы] вступают в химические реакции. В зависимости от того, как интенсивно проходят эти реакции, в светлое время, в тёмное, в более тёплом климате и более холодном зависит, что происходит в климатической системе Земли", — рассказал эксперт.

Киселёв отметил, что исследование глобального потепления требует умений моделирования химии атмосферы по разным частям земного шара.

По его словам, исследование является актуальным из-за повышения интенсивности выбросов парниковых газов. Киселёв также упомянул, что протоколы, ограничивающие выбросы, неэффективны.

"Монреальский протокол ограничил выбросы озоноразрушающих веществ в своё время. Сейчас есть ограничения Парижского соглашения, в частности. Но выбросы продолжаются, и они не уменьшаются на сегодняшний день, как это ни прискорбно", — рассказал Киселёв.

Эксперт заявил, что контролировать ситуацию необходимо в развитии. Разработанная модель глобального потепления поможет оценить развитие ситуации через 10-20 лет, а также определить изменения реагирования парниковых газов на температуру.

Ранее Нобелевский комитет сообщил о том, что лауреатами Нобелевской премии по физике за 2021 год стали японец Сюкеро Манабу, немец Клаус Хассельман и итальянец Джорджо Паризи. Учёные получили премию за моделирование глобального потепления.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.