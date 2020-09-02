Премьер-министр Михаил Мишустин очень высоко отозвался о вкладе тружеников агропромышленной отрасли в благополучие России в период карантина. Он отметил, что именно благодаря им поставки продовольствия не прекращались ни на день.

"Аграрии показали хороший результат. Даже в период острой фазы распространения коронавируса в России никаких перебоев с поставками продовольствия не было, в этот сложный период агропромышленный комплекс не подвёл", — сказал Мишустин.

"Большое спасибо за все, что вы каждый день делаете для нашей страны", — добавил премьер.