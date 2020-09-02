Премьер-министр Михаил Мишустин очень высоко отозвался о вкладе тружеников агропромышленной отрасли в благополучие России в период карантина. Он отметил, что именно благодаря им поставки продовольствия не прекращались ни на день.
"Аграрии показали хороший результат. Даже в период острой фазы распространения коронавируса в России никаких перебоев с поставками продовольствия не было, в этот сложный период агропромышленный комплекс не подвёл", — сказал Мишустин.
"Большое спасибо за все, что вы каждый день делаете для нашей страны", — добавил премьер.
Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.