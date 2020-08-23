С 1994 года земля потеряла 28 трлн тонн льда из-за глобального потепления. Об этом сообщили ученые Университета Лидса, которые проанализировали множество фотографий нашей планеты со спутника. Выдвинута мысль, что такая динамика ведет к тому, что через 100 лет уровень воды в морях повысится на метр.
"Чтобы было нагляднее, поясню: подъем уровня морей всего на один сантиметр означает, что около 1 млн человек должны покинуть свои жилища, расположенные в низинных землях", — прокомментировал исследование ученый Энди Шепард.
Медики обнаружили у российского политика Алексея Навального абстинентное состояние, осложнённое судорожным синдромом.