Учёные предсказывают повышение уровня воды в морях планеты

С 1994 года земля потеряла 28 трлн тонн льда из-за глобального потепления. Об этом сообщили ученые Университета Лидса, которые проанализировали множество фотографий нашей планеты со спутника. Выдвинута мысль, что такая динамика ведет к тому, что через 100 лет уровень воды в морях повысится на метр.