У Солнца был "брат-близнец", как выяснили учёные

Ученые из Гарвардского университета сообщают, что Солнце раньше было частью бинарной системы, т.е. двойной. Это значит, что рядом с ним был такой же пылающий гигант, который повлиял на возникновение и формирование жизни на нашей планете.

Ученые говорят, что очень часто солнцеподобные звезды имеют "близнеца".

"Близнец" Солнца повлиял на формирование Солнечной системы, сообщает Astrophysical Journal Letters. В одиночку Солнцу было бы трудно притянуть некоторые планеты и космические объекты, которые составляют нашу систему. В этом ему и помогла неизвестная, давно исчезнувшая звезда.