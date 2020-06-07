Определено место на Земле с самым чистым воздухом

Исследователи обнаружили, что на нашей планете уже не осталось мест, которые не испытывали бы на себе пагубное влияние человека.

Даже в не населенных людьми регионах в воздухе можно обнаружить вредные выбросы, источником которых могут быть фабрики в Китае. Однако ученым все-таки удалось найти место на Земле, где самый чистый воздух.

Он находится в небе над Южным океаном, который окружает Антарктиду. Из-за уникальной атмосферы здесь минимально ощущаются последствия жизнедеятельности человека.