Тропический остров восстановился после катастрофы за вда года

Биосистема вулканического острова Гуйшань адаптировалась к резким изменениям условий после землетрясения и тайфуна всего за два года.

Богатый горячими источниками остров у берегов Тайваня подвергся землетрясению и тайфуну с разницей в несколько недель в 2016 году. Международная команда учёных, изучавшая в то время пределы адаптации жизни на примере суровых природных условий Гуйшаня, восприняла это как подарок: теперь исследование стало ещё нагляднее.

Оползень перекрыл геотермальные источники, таким образом, многие местные организмы, встроившие серу в свой биологический цикл, лишились доступа к ней. Содержание СО2 и отношение Mg/Ca в воде у побережья изменилось, что серьёзно повлияло на кораллы и моллюсков, зависящих от кальция.

Как показали исследования, за год большая часть организмов приспособилась к новым условиям, а за два года биосистема полностью восстановилась и адаптировалась. Хотя состав кораллов изменился, их живучесть от этого не пострадала.

Это говорит о том, что жизнь не так хрупка, как нам кажется, считают учёные.