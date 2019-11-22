Кормовую добавку без антибиотиков разработают российские специалисты

Кормовые добавки, способные заменить антибиотики для животных, разработают в Донском государственном техническом университете (ДГТУ). На это выделено 90 миллионов рублей.

На данную работу вуз получил грант от правительства, сообщает пресс-служба ДГТУ. Исследование рассчитано на три года. Специалисты создадут пробиотические кормовые добавки, способствующие усилению естественного иммунитета у домашнего скота.

Напомним, широкое использование синтетических антибиотиков в животноводстве вызывает беспокойство многих учёных. Это способствует вырабатыванию устойчивости к антибиотикам у бактерий и вирусов, взаимодействующих со скотом, которые потом могут заразить и человека. Кроме того, препараты накапливаются в мясе скота и могут вызывать аллергические реакции при его употреблении в пищу.