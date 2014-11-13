Обнаружен человек, у которого в мочевом пузыре синтезируется алкоголь

Врачи выявили уникальный в своем роде синдром брожения в мочевом пузыре 61-летней американки. Открытие врачей было опубликовано в журнале Annals of Internal Medicine. Медики указывают на то, что в организме женщины непрерывно вырабатывается алкоголь, который выходит вместе с мочой.

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Врачам удалось обнаружить синдром из-за того, что женщина болеет циррозом печени и находится в очереди на ее пересадку. В таком состоянии пациентам категорически запрещено употреблять спиртное. Медики запретили принимать ей алкоголь, однако каждый раз тесты выдавали положительный результат. Специалистам пришлось проводить целую экспертизу, чтобы доказать, что женщина действительно не принимает алкоголь.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что только 14% людей не наносят ущерб своему организму, принимая алкоголь.

Только незначительная часть населения может позволить себе пить небольшие дозы алкоголя и рассчитывать на пользу от него, выяснили ученые из Гетеборгского университета в Швеции.

Как оказалось, у этой группы людей есть ген CETP TaqIB, который стимулирует выработку "хорошего холестерина". Это вещество не откладывается в стенках сосудов и помогает выводить жиры из организма. Об исследовании сообщила The Daily Mail.

В исследовании приняли участие 618 шведов, пьющих алкоголь и страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний, а также 3000 здоровых участников.

По словам Дага Телле (Dag Thelle), профессора Гётеборгского университета, новое исследование опровергает широко распространенное мнение о пользе умеренного потребления алкоголя для здоровья.

Ни алкоголь в скромных дозах, ни ген сами по себе не защищают от сердечно-сосудистых заболеваний, заявила коллега Телле Лаурен Лисснер (Lauren Lissner). Только комбинация этих двух компонентов может значительно сократить такой риск.

Исследователи объясняют полученные выводы двумя гипотезами. Согласно первой, алкоголь увеличивает выработку полезного холестерина, которого особенно много у носителей CETP TaqIB. Этот ген отвечает за выработку белка CETP, который положительно влияет на уровень "хорошего" холестерина. Также возможно, что в алкоголе могут содержаться полезные антиоксиданты с защитными свойствами.

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