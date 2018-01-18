Шампунь от Першикова

Глядя на современную Россию, замечаешь, что население ее, во всяком случае, его основная масса, делится на две группы. Тех, кто хочет заработать денег (желательно, конечно, побыстрее и побольше), и тех, кто учит первую группу, как достичь желаемой цели. Надо сказать, "учителем" быть значительно выгоднее. Метко по этому поводу высказался главный живописатель отечественного постмодернистского абсурда Виктор Пелевин: "Ритриты с приезжими ламами... до ужаса напоминают экономические семинары, где артисты этнографического ансамбля через двух переводчиков зачитывают собравшимся написанную триста лет назад брошюру "Как стать миллионером".

- А вы таким брошюрам не верите?

- Почему не верю? Я просто правильно понимаю их назначение. Миллионером с их помощью действительно можно стать. Но для этого надо их продавать, а не покупать".

Не самый знаменитый, но вполне типичный представитель гильдии продавцов брошюр - господин Александр Першиков. Вот он с электронных страниц Forbes учит несмышленых соотечественников предпринимательской жизни в материале с броским названием "Бои без правил. Почему российские стартапы прогорают". Многоуважаемый автор приводит несколько причин: нет денег, большие ожидания, ссора с бизнес-партнером, излишний перфекционизм, незнание законодательной базы и тд и тп. Подразумевается, что уж сам-то он на голову выше этих проблем, и если когда с ними и сталкивался, то в силу этой возвышенности их попросту не замечал.

Но, простите, сколько граждан нашего Отечества слышали что-нибудь про господина Александра Першикова и сколько логически связывают его имя и фамилию со словосочетанием "предпринимательские успехи"? Боюсь, ответ таится где-то в области арифметической погрешности. Чем вообще может похвастаться наш герой? Например, он и принадлежащая ему компания ООО "КЕЙ ГРУП" плодят сайты проектов-однодневок: тут и getparfume.com (интернет-магазин парфюма), и http://getgun.com/ru/ (запчасти и тюнинг для оружия), и http://getoffshorenow.com/ (услуги по регистрации оффшорных компаний - и это в пору официально объявленного курса на деофшоризацию), и http://getmanicure.com (маникюрный салон), и многое другое. Разброс интересов потрясает, и все-таки - говорят ли хоть кому-то из читателей о чем-то названия этих брендов? Вопрос вновь глубоко риторический.

Разумеется, строго юридически именно в этом аспекте придраться не к чему. И все-таки высокопарный бизнес-учитель, неизвестный практически никому из своих потенциальных учеников и обладающий послужным списком, похожим на лихорадочно скачущую электрокардиографическую линию, с точки зрения житейской юриспруденции попадает в категорию "мошенничество" и "предоставление заведомо недостоверной информации".

Очевидно, следование советам г-на Александра Першикова может привести лишь к тому, что ЭКГ незадачливых адептов будет своими линиями напоминать бурную карьеру ушлого наставника. С профессиональной же точки зрения гуру стартапов, который в своих метаниях подобен школьнику младших классов неделю интересующийся марками, неделю монетами, а неделю вкладышами от жвачки, и на каждом поприще добивающийся околонулевых результатов, именно что со школяром и сравним.

Школота, взобравшаяся на учительскую кафедру, - это, возвращаясь к началу нашей заметки, очень в постмодернистском духе. Да еще и безумно смешно. Но мы вроде не слышали, что уважаемое издание Forbes вошло в состав издательства Ad Marginem или творческого коллектива Евгения Вагановича Петросяна.