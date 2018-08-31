Формирование реестра требований кредиторов в рамках дела о банкротстве бывшего застройщика ЖК "Терлецкий парк" планируется закончить к октябрю 2018 года, сообщает Москомстройинвест.
По словам представителя конкурсного управляющего бывшего застройщика АО "Глобинвестстрой" Ивана Гузенко, на данный момент в реестр требований о передаче жилых помещений включено 839 дольщиков, в так называемый денежный реестр — 120 кредиторов.
ЖК "Терлецкий парк" расположен по адресу: улица Новогиреевская, вл. 5 (район Перово, ВАО). В ходе проверки проблемного ЖК процессе выяснился факт многочисленных двойных продаж.
АО "Мосотделстрой №1" поручено достроить жилой комплекс и найти подрядчика для проведения строительной экспертизы долгостроя.
Напомним, что городские власти приняли решение достраивать ЖК "Терлецкий парк" за счет бюджетных средств путем передачи объекта незавершенного строительства новому застройщику в рамках процедуры банкротства.
Строительство жилого комплекса "Терлецкий парк" началось в 2004 году. В отношении застройщика проекта — компании "Глобинвестстрой" — 5 апреля 2017 года была введена процедура наблюдения, 24 октября 2017 года введено конкурсное производство. Так же в отношении АО "Глобинвестстрой" возбужденно уголовное дело в рамках ч. 4, ст. 159 УК РФ (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности).
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