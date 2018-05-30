Строительная отрасль привлекла в Москву 2 трлн рублей

Строительная отрасль привлекла в экономику столицы около 2 трлн рублей инвестиций, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в среду.

"Объем накопленных инвестиций в экономику города от реализации различных строительных проектов составляет около двух триллионов рублей. По нашим оценкам, объемы инвестиций в отрасль в ближайшие годы не будут снижаться, интерес к девелопменту в Москве по-прежнему высок", — сказал М. Хуснуллин.

Глава стройкомплекса подчеркнул, что инвестиционную привлекательность Москвы обеспечивают бюджетные вложения в транспортное строительство. "Как только появляется транспортная доступность, сразу же появляются желающие развивать и эту территорию. Особенно это видно по новым веткам метро, Московскому центральному кольцу", — подчеркнул заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Ранее заммэра сообщал, что в Москве действует масштабная программа по строительству метро. Фактически к 2025 году протяженность линий метрополитена будет удвоена.