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Источник Правда.Ру

Остоженка лидирует по ставкам аренды жилья

Экономика » Недвижимость

Средняя арендная ставка аренды квартир в районе Остоженка составляет 594 000 рублей в месяц за объект, сообщает компания Savills. Сейчас Остоженка — самый дорогой район на рынке аренды жилья в Москве. 

По данным Savills, в июне 2018 года средняя арендная ставка составляла 594 000 рублей в месяц за объект. Если же исследовать только предложения в домах на улице Остоженка, то арендовать элитную квартиру можно в среднем за 422 300 рублей в месяц за объект.

Параметры предложений, расположенных в домах на улице Остоженка

ЖК, адрес

Площади квартир, кв. м

Ставки аренды, руб./объект в месяц

Ср.

Мин.

Макс.

Ср.

Мин.

Макс.

ул. Остоженка, 20

123

123

123

200 000 р.

200 000 р.

200 000 р.

ЖК "Опера Хаус", ул. Остоженка, 25

227

144,4

370

402 115 р.

225 000 р.

600 000 р.

ЖК "Ретро", ул. Остоженка, 27

174

92

287

474 429 р.

230 000 р.

800 000 р.

ул. Остоженка, 3/14

186

154

240

276 667 р.

275 000 р.

280 000 р.

ул. Остоженка, 5

207

98

370

390 000 р.

250 000 р.

550 000 р.

ул. Остоженка, 7

160

110

300

314 167 р.

180 000 р.

550 000 р.

Общий итог

195

92

370

422 300 р.

180 000 р.

800 000 р.

Источник: Savills 

Как отмечают эксперты, 5 из 10 самых дорогих квартир, в настоящий момент предлагаемых на рынке аренды Москвы, расположены в районе Остоженки. Арендные ставки достигают 3,15 млн рублей в месяц за объект.

Параметры пяти самых дорогих лотов на рынке аренды в районе Остоженки 

 

Адрес дома

Площадь лота, кв. м

Ставка аренды лота, млн руб./объект в месяц

I

Барыковский пер., 7 (Дом Чайковского)

541

3,15

II

Бутиковский пер., 5 (ЖК Grand-Prix House)

358

3,15

III

1-й Зачатьевский пер., 10 (ЖК "Палаты Муравьевых")

500

2,52

IV

Бутиковский пер., 5 (ЖК Grand-Prix House)

415,5

2,00

V

Молочный пер., 1

530

1,89

По данным компании, наиболее дорогие квартиры в районе Остоженки представлены в элитных жилых комплексах по следующим адресам: Бутиковский переулок (Клубный дом Grand Prix), 1-ый Зачатьевский переулок (ЖК "Палаты Муравьевых"), Коробейников переулок (ЖК "Кристалл Хаус"), а также Молочный переулок (ЖК "Новая Остоженка").

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Темы жилье Москва аренда Остоженка недвижимость ставка аренды
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