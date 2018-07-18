Средняя арендная ставка аренды квартир в районе Остоженка составляет 594 000 рублей в месяц за объект, сообщает компания Savills. Сейчас Остоженка — самый дорогой район на рынке аренды жилья в Москве.
По данным Savills, в июне 2018 года средняя арендная ставка составляла 594 000 рублей в месяц за объект. Если же исследовать только предложения в домах на улице Остоженка, то арендовать элитную квартиру можно в среднем за 422 300 рублей в месяц за объект.
Параметры предложений, расположенных в домах на улице Остоженка
|
ЖК, адрес
|
Площади квартир, кв. м
|
Ставки аренды, руб./объект в месяц
|
Ср.
|
Мин.
|
Макс.
|
Ср.
|
Мин.
|
Макс.
|
ул. Остоженка, 20
|
123
|
123
|
123
|
200 000 р.
|
200 000 р.
|
200 000 р.
|
ЖК "Опера Хаус", ул. Остоженка, 25
|
227
|
144,4
|
370
|
402 115 р.
|
225 000 р.
|
600 000 р.
|
ЖК "Ретро", ул. Остоженка, 27
|
174
|
92
|
287
|
474 429 р.
|
230 000 р.
|
800 000 р.
|
ул. Остоженка, 3/14
|
186
|
154
|
240
|
276 667 р.
|
275 000 р.
|
280 000 р.
|
ул. Остоженка, 5
|
207
|
98
|
370
|
390 000 р.
|
250 000 р.
|
550 000 р.
|
ул. Остоженка, 7
|
160
|
110
|
300
|
314 167 р.
|
180 000 р.
|
550 000 р.
|
Общий итог
|
195
|
92
|
370
|
422 300 р.
|
180 000 р.
|
800 000 р.
Источник: Savills
Как отмечают эксперты, 5 из 10 самых дорогих квартир, в настоящий момент предлагаемых на рынке аренды Москвы, расположены в районе Остоженки. Арендные ставки достигают 3,15 млн рублей в месяц за объект.
Параметры пяти самых дорогих лотов на рынке аренды в районе Остоженки
|
Адрес дома
|
Площадь лота, кв. м
|
Ставка аренды лота, млн руб./объект в месяц
|
I
|
Барыковский пер., 7 (Дом Чайковского)
|
541
|
3,15
|
II
|
Бутиковский пер., 5 (ЖК Grand-Prix House)
|
358
|
3,15
|
III
|
1-й Зачатьевский пер., 10 (ЖК "Палаты Муравьевых")
|
500
|
2,52
|
IV
|
Бутиковский пер., 5 (ЖК Grand-Prix House)
|
415,5
|
2,00
|
V
|
Молочный пер., 1
|
530
|
1,89
По данным компании, наиболее дорогие квартиры в районе Остоженки представлены в элитных жилых комплексах по следующим адресам: Бутиковский переулок (Клубный дом Grand Prix), 1-ый Зачатьевский переулок (ЖК "Палаты Муравьевых"), Коробейников переулок (ЖК "Кристалл Хаус"), а также Молочный переулок (ЖК "Новая Остоженка").
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