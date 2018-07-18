Остоженка лидирует по ставкам аренды жилья

Средняя арендная ставка аренды квартир в районе Остоженка составляет 594 000 рублей в месяц за объект, сообщает компания Savills. Сейчас Остоженка — самый дорогой район на рынке аренды жилья в Москве.

По данным Savills, в июне 2018 года средняя арендная ставка составляла 594 000 рублей в месяц за объект. Если же исследовать только предложения в домах на улице Остоженка, то арендовать элитную квартиру можно в среднем за 422 300 рублей в месяц за объект.

Параметры предложений, расположенных в домах на улице Остоженка

ЖК, адрес Площади квартир, кв. м Ставки аренды, руб./объект в месяц Ср. Мин. Макс. Ср. Мин. Макс. ул. Остоженка, 20 123 123 123 200 000 р. 200 000 р. 200 000 р. ЖК "Опера Хаус", ул. Остоженка, 25 227 144,4 370 402 115 р. 225 000 р. 600 000 р. ЖК "Ретро", ул. Остоженка, 27 174 92 287 474 429 р. 230 000 р. 800 000 р. ул. Остоженка, 3/14 186 154 240 276 667 р. 275 000 р. 280 000 р. ул. Остоженка, 5 207 98 370 390 000 р. 250 000 р. 550 000 р. ул. Остоженка, 7 160 110 300 314 167 р. 180 000 р. 550 000 р. Общий итог 195 92 370 422 300 р. 180 000 р. 800 000 р.

Источник: Savills

Как отмечают эксперты, 5 из 10 самых дорогих квартир, в настоящий момент предлагаемых на рынке аренды Москвы, расположены в районе Остоженки. Арендные ставки достигают 3,15 млн рублей в месяц за объект.

Параметры пяти самых дорогих лотов на рынке аренды в районе Остоженки

Адрес дома Площадь лота, кв. м Ставка аренды лота, млн руб./объект в месяц I Барыковский пер., 7 (Дом Чайковского) 541 3,15 II Бутиковский пер., 5 (ЖК Grand-Prix House) 358 3,15 III 1-й Зачатьевский пер., 10 (ЖК "Палаты Муравьевых") 500 2,52 IV Бутиковский пер., 5 (ЖК Grand-Prix House) 415,5 2,00 V Молочный пер., 1 530 1,89

По данным компании, наиболее дорогие квартиры в районе Остоженки представлены в элитных жилых комплексах по следующим адресам: Бутиковский переулок (Клубный дом Grand Prix), 1-ый Зачатьевский переулок (ЖК "Палаты Муравьевых"), Коробейников переулок (ЖК "Кристалл Хаус"), а также Молочный переулок (ЖК "Новая Остоженка").