ЧМ-2018: аренда жилья доходит до 640 тыс. рублей

За месяц до начала Чемпионата мира по футболу ажиотаж вокруг аренды жилья для болельщиков привел к рекордным ценам в принимающих городах России. По данным компании ЦИАН, ставки доходят до 640 тысяч рублей в сутки.

Эксперты отмечают, что запредельно высокие ставки аренды на время проведения Чемпионата мира по футболу в России являются одной из главных "околофутбольных" тем последних месяцев. На рынке краткосрочной аренды каждого из городов проведения ЧМ-2018 остаются предложения со ставками в несколько сотен тысяч рублей в сутки.

По данным ЦИАН, это элитные квартиры в принимающих матчи Чемпионата городах, в стоимость аренды которых, как правило, включены услуги личного водителя и питание ресторанного уровня. Неделя проживания в таких апартаментах обойдется в несколько миллионов рублей.

Среди городов проведения Мундиаля Самара занимает лидирующую позицию по максимальному уровню арендной ставки на время проведения Чемпионата мира по футболу. Самая дорогая квартира здесь обойдется примерно в 640 тыс. рублей в сутки.

В Екатеринбурге самая высокая ставка аренды составляет 380 тыс. рублей в сутки. Максимум для суточной аренды в период проведения Мундиаля в Нижнем Новгороде — 410 тыс. рублей. Если сдать эту квартиру на четверо суток, то полученной суммы хватит для приобретения квартиры площадью 35 кв.м в двух километрах от стадиона "Нижний Новгород", отмечает ЦИАН.

По мнению аналитиков, город Саранск вызывает едва ли не самый большой трепет у зарубежных болельщиков. На "Мордовия Арена" пройдут всего 4 матча группового этапа, однако попасть на них фанатам будет непросто. Здесь до сих пор можно найти квартиры без ремонта, но выставленные за $2-3 тыс. в сутки. А максимум составляет 310 тыс. рублей в сутки ($5 тыс.). Правда, это будет элитная квартира в самом центре города.

Калининград как принимающий город Чемпионата мира находится в том же статусе, что и Саранск — в этой локации пройдут только матчи группового этапа. Правда, здесь встретятся такие интересные пары, как Англия-Бельгия и Испания-Марокко. Впрочем, максимум на рынке суточной аренды в Калининграде такой же, как и в столице Мордовии — 310 тыс. рублей в сутки, подчеркивают эксперты.

По данным ЦИАН, в Ростове-на-Дону сегодня зафиксирован "потолок" суточной аренды — чуть более 200 тыс. рублей в сутки.

В Сочи максимум для посуточной аренды в срок проведения Чемпионата мира по футболу — 260 тыс. рублей в сутки. В Волгограде показатель достигает 310 тыс. рублей.

Казань сегодня находится в лидерах по самой низкой максимальной планке для посуточной аренды среди всех городов-участников. Самая дорогая квартира в столице Татарстана обойдется в 155 тыс. рублей в сутки.

В Санкт-Петербурге Самый дорогой объект в краткосрочную аренду — это таунхаус в паре километров от стадиона "Санкт-Петербург" с арендной ставкой 350 тыс. рублей в сутки.

В Москве максимум для посуточной аренды в период Мундиаля зафиксирован на уровне 520 тыс. рублей в сутки.