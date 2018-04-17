Разница в цене дорогого и дешевого жилья в Москве — 1000 раз

Разница в цене самого дорогого и самого дешевого жилья в Москве составляет более чем 1000 раз. К такому выводы пришли эксперты ЦИАН. В среднем по стране разница в стоимости "вторички" составляет примерно 76 раз.

Аналитики ЦИАН изучили ситуацию на вторичном рынке в наиболее крупных городах России и пришли к выводу, что максимальная разница в цене самого дешевого и дорого жилья сохраняется на рынке недвижимости Москвы.

В исследовании учитывалась стоимость выставленных на продажу готовых к проживанию квартир, без учета комнат в коммуналках и квартир без отделки в недавно сданных новостройках.

По данным ЦИАН, самая дешевая квартира в Москве в настоящий момент стоит 2,42 млн рублей. За такую сумму можно приобрести малогабаритную "однушку" в Зеленоградском административном округе.

Самая дорогая квартира в Москве, по данным экспертов, продается сейчас за 2,56 млрд рублей. Во столько оценивается многоуровневый лот в Молочном переулке площадью 1 тыс. кв.м с эксклюзивным ремонтом.

Таким образом, по цене самого дорогого лота, реализуемого на рынке недвижимости Москвы, сегодня можно купить 1058 самых доступных квартир.