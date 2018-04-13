Москва и города-спутники сокращают объем новых торговых площадей

Совокупный объем ввода новых торговых площадей в Москве и городах-спутниках по итогам 2018 года составит 321 тыс. кв.м. Это один из самых низких показателей за последние десять лет, отмечают эксперты компании Colliers.

По их оценкам, небольшой прирост торговых площадей дадут 12 профессиональных ТЦ, которые планируется открыть до конца года. За три прошедших месяца текущего года рынок торговой недвижимости Москвы пополнился только одним профессиональным торговым объектом — ТРЦ "Миля" в Жулебине арендопригодной площадью около 19,2 тыс. кв.м. Хуже было только в I квартале 2016 года, когда не было зафиксировано ни одного открытия.

Общий уровень обеспеченности жителей Москвы и городов-спутников качественными торговыми площадями по итогам I квартала составил 489 кв.м на 1 000 человек. Снижение расчетного показателя по сравнению с данными по итогам 2017 г. связано с обновлением оценки численности населения столицы и ближайших городов по состоянию на январь 2018 г. — совокупный прирост населения составил 2,4%, при одновременно сохраняющихся низких темпах ввода новых торговых площадей, сообщает Colliers.