2018 год станет рекордным по числу сделок с элитным жильем

2018 год может стать рекордным по числу сделок с элитным жильем. Только за I квартал 2018 года на первичном рынке дорогого жилья Москвы и Подмосковья было продано более 630 лотов в бюджете 34,8 млрд рублей, сообщает компания Welhome.

Эксперты отмечают, что по числу выхода новых проектов 2018-й станет рекордным годом за всю историю рынка высокобюджетной недвижимости региона. Так, с учетом уже вышедших в I квартале трех проектов, до конца 2018 года в реализации будет 27 новых жилых комплексов, против 18 проектов, вышедших в прошлом году.

По мнению аналитиков, за последний год предпочтения покупателей элитного жилья как Москвы, так и Подмосковья изменились. Сегодня они выбирают недвижимость с грамотными планировочными решениями, более компактные и в то же время комфортные для проживания площади (350-450 кв. м — на рынке загородной недвижимости, 98 кв. м — на рынке высокобюджетной городской недвижимости). Под эти изменения подстраиваются и девелоперы, выпуская продукт, который удовлетворяет текущий спрос.

По данным Welhome, в 2017 году на первичном рынке Московского региона (Москва и Подмосковье) было реализовано высокобюджетной недвижимости на 138,8 млрд руб., при этом на Москву пришлось 110,4 млрд руб. Несмотря на то, что в I квартале 2018 года наблюдался небольшой спад бюджета всех сделок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, к концу 2018-ого, в связи с планируемым выходом рекордного количества предложения и ожидаемым ростом покупательской активности, годовое увеличение бюджета реализованных лотов может вырасти как минимум на 9%.