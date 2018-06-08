Количество квартир с отделкой за год увеличилось на 45% ﻿

Количество лотов с отделкой за год увеличилось на 45%, и сегодня такой формат предлагается в 80 проектах, сообщает компания Est-a-Tet.

По данным экспертов, доля проектов по объему кв.м в реализации составляет 27% от всего предложения новостроек Москвы, год назад эта доля составляла 18%.

По мнению аналитиков, ценовая разница на квартиры с отделкой и без зависит, в первую очередь, от типа отделки. В случае, если используется предчистовая отделка (White Box), то эта разница невелика — около 5%, если отделка "под ключ" — около 20%. В среднем, разница в цене между квартирой с отделкой и без составляет около 10%.

При этом самые доступные квартиры с отделкой предлагаются в жилом комплексе "Жемчужина Зеленограда" от ГК ПИК, где за 2,9 млн рублей можно приобрести студию площадью 23,7 кв.м с чистовой отделкой, отмечает Est-a-Tet.

По словам руководителя по работе с ключевыми партнерами Est-a-Tet Романа Родионцева, спрос на квартиры с отделкой растет вслед за предложением. Например, в массовом сегменте темпы продаж лотов с отделкой в 1,5-2 раза выше темпов продаж квартир без нее. Количество комплексов, в которых предлагаются лоты только с отделкой, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 30%, подчеркнул Роман Родионцев.